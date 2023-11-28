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На Донеччині з початку війни знищено або пошкоджено понад триста аграрних підприємств

28 листопада 2023, 10:45

На Донеччині з початку війни знищено або пошкоджено понад триста аграрних підприємств

З початку повномасштабного вторгнення Росії на Донеччині пошкоджено або знищено 318 підприємств у сфері агропромислового комплексу (АПК), загальна сума збитків перевищила мільярд гривень. Про це розповіла під час брифінгу заступник директора профільного Департаменту Донецької обласної військової адміністрації Олена Рибакова, повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що з початку війни (з 24 лютого 2022 р. – ред.) пошкоджено або знищено майно 318 підприємств у галузі АПК. Це 29 підприємств тваринництва, 15 підприємств із переробки та зберігання сільгосппродукції. Зокрема, це вісім елеваторів та сім хлібопекарських підприємств. І в галузі рослинництва та садівництва це 271 підприємство.

Говорячи про завдані загарбниками збитки АПК області, вона зазначила, що багато зараз не можна оцінити і порахувати, тому що немає доступу, або дуже небезпечно діставатися цих пошкоджених і зруйнованих об'єктів.

«Загальна сума збитків (в АПК області – ред.) становить один мільярд і три десяті мільйони гривень. Із них техніки пошкоджено на 682 млн грн», — заявила заступник директора Департаменту ОВА.

Вона також констатувала, що понад 420 сільськогосподарських підприємств регіону лишилися на окупованій території Донецької області.

Нагадаємо, на Донеччині зібрали врожай ранніх зернових та зернобобових культур на площі понад 143 тисячі га — це майже 91% від запланованого обсягу.

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