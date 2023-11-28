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В Краматорске капитально отремонтировали аварийный мост

28 ноября 2023, 11:58

В Краматорске капитально отремонтировали аварийный мост

Впервые за 70 лет эксплуатации в краматорском поселке Беленькая капитально отремонтировали мост. Фото: Краматорская ГВА Впервые за 70 лет эксплуатации в краматорском поселке Беленькая капитально отремонтировали мост. Фото: Краматорская ГВА

Впервые за семьдесят лет эксплуатации был произведен капитальный ремонт моста в краматорском поселке Беленькое. Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация.

Отмечается, что мост по улице Смелянской (бывшая Новосибирская) за все время его эксплуатации капитально не ремонтировали ни разу, хотя построен был еще в 50-е годы прошлого века.

За последние годы мост находился в состоянии, близком к аварийному. Наибольшую проблему представляла пешеходная часть, ведь фактически она была разрушена до основания. Передвигаться по ней было невозможно, так что пешеходы постоянно вынуждены были выходить на проезжую часть, что ставило под угрозу жизнь людей и безопасность дорожного движения в целом.

«В конце ноября коммунальное предприятие ДРУАС завершило ремонт моста. При выполнении ремонта конструкция моста была облегчена на 60 тонн, полностью восстановлена пешеходная часть с укладкой нового асфальтобетонного покрытия, а отбойники со светоотражателями и перилами выполнены уже с использованием легких современных конструкций из металла», — говорится в сообщении.  

КП «Горсвет», в свою очередь, возобновили работу наружного освещения.

Также коммунальщики удалили поросль деревьев, корни которой разрушали бетонную основу моста, расчистили берега реки под мостом.

Недавно проезд по обновленному мосту был открыт, поэтому автобусы N11 и N11Л снова ездят по своим привычным маршрутам, отметили в Краматорской ГВА.

Ранее сообщалось, что специалисты Краматорского управления газового хозяйства завершили капитальный ремонт системы газоснабжения поврежденного обстрелом пятиэтажного дома.

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