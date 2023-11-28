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У Краматорську капітально відремонтували аварійний міст

28 листопада 2023, 11:58

У Краматорську капітально відремонтували аварійний міст

Вперше за 70 років експлуатації у краматорському селищі Біленьке капітально відремонтували міст. Фото: Краматорська МВА Вперше за 70 років експлуатації у краматорському селищі Біленьке капітально відремонтували міст. Фото: Краматорська МВА

Вперше за сімдесят років експлуатації було здійснено капітальний ремонт мосту в краматорському селищі Біленьке. Про це повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Зазначається, що міст по вулиці Смілянській (колишня Новосибірська) за весь час його експлуатації капітально не ремонтували жодного разу, хоча збудований був ще в 50-ті роки минулого століття.

За останні роки міст перебував у стані, близькому до аварійного. Найбільшу проблему становила пішохідна частина, адже фактично вона була зруйнована вщент. Пересуватися нею було неможливо, тож пішоходи постійно змушені були виходити на проїжджу частину, що ставило під загрозу життя людей та безпеку дорожнього руху загалом.

«Наприкінці листопада комунальне підприємство ДРУАС завершило ремонт мосту. При виконанні ремонту конструкцію мосту було полегшено на 60 тонн, повністю відновлено пішохідну частину з укладанням нового асфальтобетонного покриття, а відбійники зі світловідбивачами та поручнями виконані вже з використанням легких сучасних конструкцій з металу», — йдеться у повідомленні.

КП «Міськсвітло», у свою чергу, відновили роботу зовнішнього освітлення.

Також комунальники видалили поросль дерев, коріння якого руйнувало бетонну основу мосту, розчистили береги річки під мостом.

Нещодавно проїзд оновленим мостом було відкрито, тому автобуси N11 і N11Л знову їздять своїми звичними маршрутами, зазначили в Краматорській МВА.

Раніше повідомлялося, що фахівці Краматорського управління газового господарства завершили капітальний ремонт системи газопостачання ушкодженого обстрілом п'ятиповерхового будинку. 

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