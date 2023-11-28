Обстрел Берислава: россияне сбросили взрывчатку на автомобиль, пострадал мужчина

Оккупационные войска РФ сегодня, 28 ноября, ударили по некоторым населенным пунктам Херсонской области. В Бериславе была сброшена взрывчатка на автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«Российская армия продолжает атаковать населенные пункты Херсонщины», — говорится в сообщении.



В частности, в селе Дудчаны пострадала 64-летняя женщина, которая во время атаки находилась на улице.



Также оккупанты обстреляли Берислав. В результате сброса взрывчатки на гражданский автомобиль пострадал 48-летний мужчина.



Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.



Напомним, 28 ноября в больнице скончался 71-летний херсонец, попавший под обстрел российских оккупантов этой ночью.