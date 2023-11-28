Обстріл Берислава: росіяни скинули вибухівку на автомобіль, постраждав чоловік

Окупаційні війська РФ сьогодні, 28 листопада, вдарили по деяких населених пунктах Херсонської області. У Бериславі було скинуто вибухівку на автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Російська армія продовжує атакувати населені пункти Херсонщини», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, у селі Дудчани постраждала 64-річна жінка, яка під час атаки була на вулиці.



Також окупанти обстріляли Берислава. Внаслідок скидання вибухівки на цивільний автомобіль постраждав 48-річний чоловік.



Потерпілим надають медичну допомогу.



Нагадаємо, 28 листопада у лікарні помер 71-річний херсонець, який потрапив під обстріл російських окупантів цієї ночі.