Руководство РФ требует усилить паспортизацию на захваченных территориях Украины

Представителям оккупационных «администраций» приказано усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины на фоне подготовки к так называемым выборам президента России. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны во вторник, 28 ноября.

Разведчики отмечают, что в ноябре 2023 года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и оккупационными вожаками на временно порабощенных территориях Украины.

Совещание проводил заместитель главы администрации главы правящего режима РФ Владимира Путина Сергей Кириенко. Во время собрания было приказано выделить «социальную помощь» избирателям из местных бюджетов, а также активизировать пропаганду о якобы «положительных» тенденциях экономики РФ, «стабильности» рубля и «улучшении» уровня жизни людей.

Главарям российских оккупационных администраций также поступила задача довести уровень принудительной паспортизации на ВОТ Украины не менее чем до 85%.

Напомним, с начала полномасштабной войны на захваченных территориях Украины продолжается принудительная паспортизация местного населения. Однако для оккупантов оказалась она провальной.