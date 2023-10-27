Оккупанты жалуются на провальные темпы паспортизации на захваченных территориях: в ЦНС рассказали причины

С начала полномасштабной войны на захваченных территориях Украины продолжается принудительная паспортизация местного населения. Однако для оккупантов оказалась она провальной. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Наиболее катастрофическая для врага ситуация на юге захваченного Донбасса, где только 20% местного населения получили паспорта», — говорится в сообщении.



Отмечается, что россияне решили провести закрытое социологическое исследование и понять причину провальной паспортизации.



Так, согласно результатам, причинами такой низкой активности местных жителей являются:

отсутствие поддержки оккупации;

отсутствие доверия к гауляйтерам;

низкий уровень жизни после захвата региона;

ожидание момента освобождения родного края ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что в Луганской области также провалилась паспортизация местного населения.