Керівництво РФ вимагає посилити паспортизацію на захоплених територіях України

Представникам окупаційних адміністрацій наказано посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України на тлі підготовки до так званих виборів президента Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у вівторок, 28 листопада.

Розвідники зазначають, що у листопаді 2023 року у Кремлі відбулися закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками на тимчасово поневолених територіях України.

Нараду проводив заступник керівника адміністрації глави правлячого режиму РФ Володимира Путіна Сергій Кирієнко. Під час зборів було наказано виділити «соціальну допомогу» виборцям з місцевих бюджетів, а також активізувати пропаганду про нібито «позитивні» тенденції економіки РФ, «стабільність» рубля та «поліпшення» рівня життя людей.

Ватажкам російських окупаційних адміністрацій також надійшло завдання довести рівень примусової паспортизації на ТОТ України не менше ніж до 85%.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни на захоплених територіях України продовжується примусова паспортизація місцевого населення. Однак для окупантів вона виявилася провальною.