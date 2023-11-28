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В Покровской ГВА считают, что нынешний отопительный сезон будет легче предыдущего

28 ноября 2023, 16:50

В Покровской ГВА считают, что нынешний отопительный сезон будет легче предыдущего

В Покровской громаде сегодня исправно работают 23 котельные. Фото: Покровская ГВА В Покровской громаде сегодня исправно работают 23 котельные. Фото: Покровская ГВА

Прошел месяц с начала отопительного сезона в Покровской громаде. В настоящее время работают 23 котельные, которые отапливают города Родинское, Покровск и поселок Шевченко. Об этом сообщила сегодня Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что, несмотря на вероятные атаки на критическую инфраструктуру региона со стороны России, нынешний отопительный сезон будет легче предыдущего.

«Мы понимали, что нас ждет, поэтому тщательно готовились по всем направлениям. В частности, меняли запорную арматуру, устанавливали генераторы, обустраивали скважины, чтобы в случае длительного отсутствия электроэнергии не останавливать работу котельных и не оставлять наших жильцов без отопления. В этом году, как и в прошлом, фиксируем забор воды из системы центрального отопления жителями. Пока мы наблюдаем небольшой объем, но он есть, поэтому призываем горожан ответственно относиться к работе системы теплоснабжения», — сказал заместитель начальника Покровской ГВА Алексей Стебель.

Также он добавил, что для скорейшего реагирования на аварийные ситуации специалисты КП «Покровсктеплосеть» создали специальные ремонтные бригады, которые сразу выезжают на вызовы.

«За четыре недели было несколько аварий. Уже выполнено немало работ на предприятии, заменены теплосети, трассы, теплонасосное оборудование. В настоящее время котельная работает стабильно, но этого недостаточно, ведь оборудование достаточно изношенное. Есть еще много работ, которые необходимо выполнить», — отметил директор КП «Покровсктеплосеть» Дмитрий Гордиенко.

Ранее сообщалось, что в Покровске местные власти отказались от проведения массовых мероприятий на новогодние и рождественские праздники.

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