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У Покровській МВА вважають, що нинішній опалювальний сезон буде легшим за попередній

28 листопада 2023, 16:50

У Покровській МВА вважають, що нинішній опалювальний сезон буде легшим за попередній

У Покровській громаді сьогодні справно працюють 23 котельні. Фото: Покровська МВА У Покровській громаді сьогодні справно працюють 23 котельні. Фото: Покровська МВА

Минув місяць з початку опалювального сезону у Покровській громаді. Нині працюють 23 котельні, які опалюють міста Родинське, Покровськ та селище Шевченко. Про це повідомила сьогодні Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що, незважаючи на ймовірні атаки на критичну інфраструктуру регіону з боку Росії, нинішній опалювальний сезон буде легшим за попередній.

«Ми розуміли, що на нас чекає, тому ретельно готувалися в усіх напрямках. Зокрема, змінювали запірну арматуру, встановлювали генератори, облаштовували свердловини, щоб у разі тривалої відсутності електроенергії не зупиняти роботу котелень та не залишати наших мешканців без опалення. Цього року, як і минулого, фіксуємо забір води із системи центрального опалення мешканцями. Поки що ми спостерігаємо невеликий обсяг, але він є, тому закликаємо городян відповідально ставитися до роботи системи теплопостачання», — сказав заступник начальника Покровської ГВА Олексій Стебель.

Також він додав, що для якнайшвидшого реагування на аварійні ситуації фахівці КП «Покровськтепломережа» створили спеціальні ремонтні бригади, які одразу виїжджають на виклики.

«За чотири тижні було кілька аварій. Вже виконано чимало робіт на підприємстві, замінено тепломережі, траси, теплонасосне обладнання. Наразі котельня працює стабільно, але цього недостатньо, адже обладнання є досить зношеним. Є ще багато робіт, які необхідно виконати», — зазначив директор КП «Покровськтепломережа» Дмитро Гордієнко.

Раніше повідомлялося, що в Покровську місцева влада відмовилася від проведення масових заходів на новорічні та різдвяні свята.

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