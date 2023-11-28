Трое «депутатов народного совета ДНР» приговорены к 12 годам заключения

В Донецкой области заочно судили трех «депутатов народного совета ДНР». Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Суд установил, что в сентябре 2022 года три так называемых депутата «народного совета ДНР» приняли участие во внеочередных заседаниях, на котором положительно проголосовали за принятие «закона о референдуме» по вопросу вхождения временно оккупированных территорий в состав РФ.
Двое мужчин и женщина заочно приговорены к 9 и 12 годам заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти.
Осужденные находятся в розыске.