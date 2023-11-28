Трьох «депутатів народної ради ДНР» засуджено до 12 років ув'язнення

На Донеччині заочно судили трьох «депутатів народної ради ДНР». Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Суд встановив, що у вересні 2022 року три так звані депутати «народної ради ДНР» взяли участь у позачергових засіданнях, на якому позитивно проголосували за ухвалення «закону про референдум» з питання входження тимчасово окупованих територій до складу РФ.

Двоє чоловіків та жінку заочно засуджено до 9 та 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади.

Засуджені перебувають у розшуку.