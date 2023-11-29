Сильный ветер развернул назад запущенный из Крыма «шахед»

В результате шторма во временно оккупированном Крыму упал ударный БпЛА типа «Shahed-131/136», который российская армия запускала в сторону юга Украины. Видео с упавшим «шахедом» опубликовал телеграм-канал «Сили оборони півдня України».



Ранее стало известно, что так называемый глава Крыма Сергей Аксенов вечером в воскресенье объявил выходным днем понедельник 27 ноября из-за непогоды в Крыму, на полуострове подтоплены жилые дома, проводится эвакуация людей и отключения электричества.



Напомним, войска РФ ночью выпустили по территории Украины 21 дрон-камикадзе типа «Шахед» и три крылатые ракеты Х-59.



