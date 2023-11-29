Сильний вітер повернув назад запущений із Криму «шахед»

Внаслідок шторму в тимчасово окупованому Криму впав ударний БпЛА типу «Shahed-131/136», який російська армія запускала у бік півдня України. Відео з «шахедом», що впав, опублікував телеграм-канал «Сили оборони півдня України».



Раніше стало відомо, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов увечері в неділю оголосив вихідним днем понеділок 27 листопада через негоду в Криму, на півострові підтоплено житлові будинки, проводиться евакуація людей та відключення електрики.



Нагадаємо, війська РФ вночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу «Шахед» і три крилаті ракети Х-59.



