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Одно из подразделений морской пехоты РФ отказалось идти на штурм

29 ноября 2023, 12:50

Одно из подразделений морской пехоты РФ отказалось идти на штурм

В районе временно оккупированного села Крынки Херсонской области одно из подразделений 810 отдельной бригады морской пехоты российских войск отказался выполнять приказ идти на штурм позиций Сил обороны Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генерального штаба, оккупанты мотивировали свой отказ отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями и отсутствием разведывательных данных.

«Проведение штурмовых действий также усложняют минные заграждения, установленные самим же российскими захватчиками», — объяснили в Генштабе.

Карты этих минных полей — засекречены, а информация штурмовым подразделениям русских оккупантов передается только по квадратам и без четких координат.

Так, за месяц в результате подрывов на собственных минах потери российской 810 бригады морской пехоты составили около 50 оккупантов. Напомним, на юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу реки Днепр. 

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