Один із підрозділів морської піхоти РФ відмовився йти на штурм

У районі тимчасово окупованого села Кринки Херсонської області один із підрозділів 810 окремої бригади морської піхоти російських військ відмовився виконувати наказ йти на штурм позицій Сил оборони України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



За даними Генерального штабу, окупанти мотивували свою відмову відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами та відсутністю розвідувальних даних.



«Проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження, встановлені самими ж російськими загарбниками», — пояснили в Генштабі.



Карти цих мінних полів засекречені, а інформація штурмовим підрозділам російських окупантів передається тільки по квадратах і без чітких координат.



Так, за місяць у результаті підривів на власних мінах втрати російської 810 бригади морської піхоти становили близько 50 окупантів. Нагадаємо, на півдні України точаться бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро.