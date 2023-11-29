Из-за непогоды в Украине погибло уже 12 человек — ГСЧС

Из-за сложных погодных условий в Украине выросло количество погибших. Фото: ГСЧС

Украине продолжается ликвидация последствий непогоды. Сейчас известно о 12 погибших. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сейчас на территории Украины осложненных погодных условий нет. Обесточенными остаются 521 населенный пункт в 11 областях. Также из-за непогоды: погибли 12 человек; 23 человека пострадали, среди них двое детей.

«С 26 ноября было отбуксировано 2 тысячи транспортных средств, в частности: 31 пассажирский автобус; 33 автомобиля скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Помощь была оказана более 4 тысяч граждан, среди которых 226 детей.

Ранее сообщалось, что с начала суток 29 ноября ГСЧС 13 раз буксировали транспорт в 5 областях (Одесская, Николаевская, Кировоградская, Житомирская и Черниговская), восстановив движение на главных дорогах общего пользования.