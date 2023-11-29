Через негоду в Україні загинуло вже 12 людей — ДСНС

Через складні погодні умови в Україні зросла кількість загиблих. Фото: ДСНС

Україні продовжується ліквідація наслідків негоди. Наразі відомо про 12 загиблих. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що зараз на території України ускладнених погодних умов немає. Знеструмленими залишаються 521 населений пункт у 11 областях. Також через негоду: загинуло 12 людей; 23 особи постраждали, серед них двоє дітей.

«З 26 листопада було відбуксовано 2 тисячі транспортних засобів, зокрема: 31 пасажирський автобус; 33 автомобілі швидкої медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Допомога була надана понад 4 тисячам громадян, серед яких 226 дітей.

Раніше повідомлялося, що з початку доби 29 листопада ДСНС 13 разів буксирували транспорт у 5 областях (Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Житомирська та Чернігівська), поновивши рух на головних дорогах загального користування.