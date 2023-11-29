Спасатели восстановили проезд на дорогах общего пользования

Работники ГСЧС вытаскивают скорую из сугроба. Фото: ГСЧС

С начала суток 29 ноября ГСЧС 13 раз буксировали транспорт в 5 областях (Одесская, Николаевская, Кировоградская, Житомирская и Черниговская), восстановив движение на главных дорогах общего пользования. Об этом сообщили в ГСЧС.



С момента начала непогоды, 26 ноября, спасатели отбуксировали 1 тыс. 867 транспортных средств, убрали 178 деревьев и оказали помощь более 4 тыс. лиц, из них 226 детям.

Спасатели помогают водителям. Фото: ГСЧС

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Остается запрет движения для всех категорий транспорта на двух автодорогах Николаевской области: Т-15-06 «Николаев – Домановка – Березки»; Т-15-10 «Арбузинка – Новая Одесса».

Спасатели ликвидируют последствия непогоды. Фото: ГСЧС

В круглосуточном режиме продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 Кировоградская область.



На территории Украины обесточены 368 населенных пунктов в 9 областях. Напомним, что из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, 23 человека, среди которых есть дети — пострадали.