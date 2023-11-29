В оккупированном Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку

Во временно оккупированном Россией Донецке в этом году не будут устанавливать новогоднюю елку, также в городе не будут устраивать массовых мероприятий. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



По словам коллаборанта, такое решение принято в связи с тем, что установка новогодней елки «несет дополнительный риск для граждан».



«В самом Донецке мы приняли решение елку не ставить в этом году, украсим центр города, но не будем создавать локации, где люди будут собираться», — сказал он.



Что касается других оккупированных городов, то Пушилин отметил, что местные власти в городах будут принимать решение индивидуально.



«Рекомендация со стороны региональных властей – минимизировать любые мероприятия», — выдал он.



Напомним, что в подконтрольном Киеву Славянске местные власти решили устанавливать новогоднюю елку.