В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку

У тимчасово окупованому Росією Донецьку цього року не встановлюватимуть новорічну ялинку, також у місті не влаштовуватимуть масових заходів. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



За словами колаборанта, таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що встановлення новорічної ялинки «несе додатковий ризик для громадян».



«У самому Донецьку ми прийняли рішення ялинку не ставити цього року, прикрасимо центр міста, але не створюватимемо локації, де люди збиратимуться», — сказав він.



Щодо інших окупованих міст, то Пушилін зазначив, що місцева влада в містах прийматимуть рішення індивідуально.



«Рекомендація з боку регіональної влади — мінімізувати будь-які заходи», — видав він.



Нагадаємо, що в підконтрольному Києву Слов'янську місцева влада вирішила встановлювати новорічну ялинку.