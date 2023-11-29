Пожар на шахте в оккупированном Шахтерске продолжался 9 дней: детали

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области 18 ноября произошел пожар на шахте «Шахтерская-Глубокая». Спасателям удалось его потушить только 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.



Как отмечается, в момент пожара под землей находилось 118 человек, из них 26 — на аварийном участке. Шахтерам удалось подняться на поверхность, никто не пострадал.



«Спустившись в выработки, горноспасатели обнаружили горение элементов деревянного крепления в выработанном пространстве лавы на конвейерном штреке и приступили к тушению. Был произведен отбор проб рудничной атмосферы для контроля состояния рудничного воздуха на аварийном участке», — говорится в сообщении.



Интересно, что оккупационные власти не сообщали о пожаре, пока его полностью не потушили.

Напомним, в Краматорске Донецкой области произошел пожар в частном доме.