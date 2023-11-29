Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області 18 листопада сталася пожежа на шахті «Шахтарська-Глибока». Рятувальникам вдалося її загасити лише 26 листопада. Про це повідомили у пресслужбі МНС ДНР.



Як зазначається, у момент пожежі під землею перебувало 118 людей, з них — 26 на аварійній ділянці. Шахтарям удалося піднятися на поверхню, ніхто не постраждав.



«Спустившись у виробки, рятувальники виявили горіння елементів дерев'яного кріплення у виробленому просторі лави на конвеєрному штреку і приступили до гасіння. Було здійснено відбір проб рудничної атмосфери для контролю стану рудничного повітря на аварійній ділянці», — йдеться у повідомленні.



Цікаво, що окупаційна влада не повідомляла про пожежу, поки її повністю не загасили.

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області сталася пожежа у приватному будинку.