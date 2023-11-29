Накануне зимы РФ накопила большой арсенал ракет — Столтенберг

Перед началом зимы Российская Федерация накопила большой арсенал ракет для обстрелов Украины, в частности, объектов энергетики. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы не должны недооценивать Россию. Российская экономика находится в военном состоянии. У Путина высокая терпимость к потерям. И цели России в Украине не изменились. Россия накануне зимы накопила большой ракетный арсенал. И мы видим новые попытки ударов по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины. Пытаются оставить Украину в темноте и холоде», — сказал он.

Генсек НАТО поприветствовал решение членов Альянса, которые продолжают укреплять противовоздушную оборону Украины.

«На прошлой неделе 20 членов НАТО согласились сформировать коалицию противовоздушной обороны Украины. Это поможет защитить Вооруженные силы и города Украины. И спасать украинские жизни», — констатировал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что принимать решение, когда условия будут подходящими для присоединения к любым переговорам после российского вторжения, должна сама Украина, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.