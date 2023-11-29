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Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг

29 листопада 2023, 15:51

Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг

Перед початком зими Російська Федерація накопичила великий арсенал ракет для обстрілів України, зокрема об'єктів енергетики. Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

«Ми не маємо недооцінювати Росію. Російська економіка перебуває у військовому стані. У Путіна висока терпимість до втрат. І цілі Росії в Україні не змінились. Росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби ударів по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагаються залишити Україну у темряві та холоді», — сказав він.

Генсек НАТО привітав рішення членів Альянсу, які продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України.

«Минулого тижня 20 членів НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України. Це допоможе захистити Збройні сили та міста України. І рятувати українські життя», - констатував Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що приймати рішення, коли умови будуть придатними для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення, має сама Україна, заявив глава НАТО Єнс Столтенберг.

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