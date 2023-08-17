Украина должна сама решить условия переговоров об окончании войны — Столтенберг

Принимать решение, когда условия будут подходящими для присоединения к любым переговорам после российского вторжения, должна сама Украина, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.



«Именно украинцы, и только украинцы, могут решать, когда есть условия для переговоров, и кто может решать за столом переговоров, какое решение является приемлемым», — сказал Столтенберг на конференции в норвежском городе Арендал.



Он добавил, что позиция НАТО остается неизменной, а роль Альянса заключается в поддержке Украины.



Комментируя слова руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, который 15 августа допустил, что Украина может уступить территорию РФ в рамках соглашения о прекращении войны, а затем сказал, что сожалеет о своих комментариях, Столтенберг сказал:



«Его посыл, который является моим основным посылом и который является основным посылом НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна — мы поддерживаем Украину».

Накануне руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен в интервью допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок РФ. По его словам, дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Североатлантического альянса после войны продолжаются, в них, среди прочего, раздаются опции с отказом Киева от части территории.



Украинская сторона раскритиковала это заявление. В МИД Украины назвали такие разговоры «совершенно неприемлемыми», а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление «странным вбросом».



16 августа в НАТО назвали «ошибкой» заявление Йенсена касательно Украины.



А сам Йенссен позже уточнил, что его заявление «было частью дискуссии по поводу возможных будущих сценариев в Украине». «Я не должен был так говорить. Это была ошибка», — подчеркнул он.



На саммите НАТО в июле генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия». Он уточнил, что условия предусматривают два измерения — модернизация оборонных институтов Украины и продолжающаяся война в стране.



Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не обменяет какой-либо статус на территории. По его словам, эту позицию «четко знают партнеры» Украины.



В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.