Сколько в Донецкой области громады выделили на помощь военным

Сколько в Донецкой области громады выделили из бюджета на поддержку воэнных. Об этом говорится в материале Вильне радио.

Также, согласно Бюджетному кодексу Украины, из бюджетов городов и общин нельзя выделять деньги военным частям, не зарегистрированным на территории этих общин или городов.

В то же время, чиновники не могут выделять деньги общины на помощь военным, если они не сформируют соответствующие запросы.

Помощь военным в 2023 году от Бахмутской громады: С начала 2023 года по 1 октября для 54-й бригады в Бахмутской громаде выделили 74,5 миллиона гривен. Еще 18,3 миллиона гривен направили за тот же период на нужды других воинских частей, зарегистрированных на территории громады. В 2023 году Бахмутская громада выделила 92,8 миллиона гривен в помощь военным частям громады. В то же время громада получила от военных в четыре раза больше денег в виде налогов (НДФЛ), чем вернула им на нужды.

Сколько денег на помощь военным выделили в Константиновской громаде: В течение 2023 года защитники Константиновской громады 14 раз обращались за помощью в военную администрацию. Для них из бюджета громады выделили почти 146 миллионов гривен.

Как Кураховская громада помогала военным: В течение 2023 года военные направили чиновникам Кураховской громады 12 запросов на помощь. Все запросы защитников из громады удовлетворили, выделив одну из самых больших сумм в области — 215 миллионов гривен.

Поддержка местных военных в Мирноградской громаде: За 9 месяцев 2023 года в Мирноградскую громаду местные военные 10 раз обращались за помощью. Все просьбы военных удовлетворили, выделив из местного бюджета 166 миллионовгривен. За весь 2022 и 9 месяцев 2023 Мирноградская громада получила от налогов местных воинских частей 886. миллионов гривен.

Помощь военным от Краматорской громады: С января по октябрь 2023 года защитники из Краматорской громады 12 раз обращались за помощью к местным чиновникам. По состоянию на конец октября 9 из этих запросов уже удовлетворили. Для этого из бюджета громады выделили 51,5 миллиона гривен. Еще три запроса на тот момент были на стадии рассмотрения чиновниками. Также Краматорская громада выделила из бюджета 26,5 миллиона гривен для помощи местным полицейским и правоохранителям СБУ. В 2023 году военные заплатили 408 миллионов гривен налогов в бюджет громады. А в 2022 году — 362 миллиона гривен.

Сколько денег на помощь военным выделили в Светлодарской громаде: В 2022 году военные направили один запрос о помощи в Светлодарскую громаду на сумму 5 миллионов гривен.В том году 78 миллионов гривен поступили громаде из налогов военных. В 2023 году в Светлодарской громаде уже не было зарегистрированных воинских частей.

Помощь военным от Селидовской громады в 2022-2023 годах: В течение 9 месяцев 2023 чиновники получили 7 запросов о помощи от воинских частей, временно перерегистрированных в громаде. Из них удовлетворили не все. Профинансировали из бюджета громады 6 запросов на сумму18 миллионов гривен. За 9 месяцев 2023 бюджет Селидовской громады получил 126 миллионов гривен налогов от местных защитников. В течение 2022 года Селидовская громада получила от военных 55 миллионов налогов. Никаких запросов на помощь защитникам в этом году не было.

Как Соледарская громада помогала военным: За 9 месяцев 2023 года Соледарская громада получила один запрос на помощь от военных.

Запрос удовлетворили, выделив из бюджета 180 тысяч гривен. Чиновники также дополнительно отметили, что выделили 80 тысяч гривен в помощь защитникам, защищающим государство или защищавших во времена АТО/ООС.

В 2023 году Соледарская громада получила от военных более 11 миллионов гривен налогов.

Сколько денег на помощь военным выделили в Волновахской громаде: По состоянию на октябрь 2023 года в Волновахскую громаду поступило 3 запроса на помощь военных. Их удовлетворили, выделив из бюджета 1 миллионгривен. В 2022 году военные заплатили в бюджет громады 5,8 миллиона гривен налогов. В 2023 году таких поступлений уже не было.

Как Дружковская громада помогала военным: В 2023 году чиновники из Дружковской громады не получили ни одного запроса на помощь от военных. Были только два запроса, которые не касались просьб на конкретные нужды. За неполный 2023 год из бюджета Дружковской громады потратили 10,9 миллиона гривен на помощь местным воинским частям. Громада получила более 41 миллиона гривен за период с 1 января по 18 октября 2023 года налогов от военных. В 2022 году эта сумма достигала 111 миллионов гривен.

Помощь военным от Святогорской громады: За неполный 2023 год чиновники Святогорской громады получили один запрос на помощь от военных, но отметили, что удовлетворить его св настоящее время невозможно». Чиновники отметили, что в течение года выделили 100 тысяч гривен для приобретения автомобиля и 150 тысяч гривен на нужды местной пожарной части. В Святогорской громаде не зарегистрировано ни одной воинской части, которая могла бы платить налоги в местный бюджет, прежде чем это отменили депутаты Верховной Рады. Однако от военных, как физических налогоплательщиков, в 2022 году получили 1,4 миллиона гривен, а за 9 месяцев 2023 года — 971 тысячу гривен.

Сколько денег на помощь военным выделили в Лиманской громаде: За 2023 год защитники направили лиманским чиновникам два запроса с просьбой о помощи. Сумму и потребность военных не уточнили. В 2022 году в бюджет громады не поступало денег от налогов военных. В 2023 году громада получила от защитников 8,5 миллиона гривен.

Покровская громада и четыре отказались предоставлять информацию о помощи военным: Некоторые громады отказались предоставлять информацию о НДФЛ от военных и запросах о помощи защитникам для местных воинских частей. Как правило, в отказах указывали, что общественный интерес по обнародованию этой информации уступает вероятному вреду военным.

В частности, журналистам отказали в предоставлении информации в Торецкой, Покровской, Славянской, Часовоярской и Добропольской военных администрациях.

В Покровской громаде отметили, что за 2023 защитники из местных воинских частей 4 раза обращались к чиновникам с просьбой помочь. Но сумму помощи не назвали.