Скільки на Донеччині громади виділили на допомогу військовим

Скільки на Донеччині громади виділили з бюджету на підтримку військових. Про це йдеться у матеріалі «Вільне радіо».

Також, згідно з Бюджетним кодексом України, з бюджетів міст та громад не можна виділяти гроші військовим частинам, які не зареєстровані на території цих громад чи міст.

Водночас чиновники не можуть виділяти гроші громади на допомогу військовим, якщо вони не сформують відповідних запитів.

Допомога військовим у 2023 році від Бахмутської громади: З початку 2023 року до 1 жовтня для 54-ї бригади у Бахмутській громаді виділили 74,5 мільйона гривень. Ще 18,3 мільйона гривень направили за той самий період на потреби інших військових частин, зареєстрованих на території громади. 2023 року Бахмутська громада виділила 92,8 мільйона гривень на допомогу військовим частинам громади. Водночас громада отримала від військових у чотири рази більше грошей у вигляді податків (ПДФО), ніж повернула їм на потреби.

Скільки грошей на допомогу військовим виділили у Костянтинівській громаді: Протягом 2023 року захисники Костянтинівської громади 14 разів зверталися за допомогою до військової адміністрації. Для них із бюджету громади виділили майже 146 мільйонів гривень.

Як Курахівська громада допомагала військовим: Упродовж 2023 року військові направили чиновникам Курахівської громади 12 запитів на допомогу. Усі запити захисників із громади задовольнили, виділивши одну із найбільших сум в області — 215 мільйонів гривень.

Підтримка місцевих військових у Мирноградській громаді: За 9 місяців 2023 року до Мирноградської громади місцеві військові 10 разів зверталися за допомогою. Усі прохання військових задовольнили, виділивши з місцевого бюджету 166 мільйонів гривень. За весь 2022 та 9 місяців 2023 року Мирноградська громада отримала від податків місцевих військових частин 886. мільйонів гривень.

Допомога військовим від Краматорської громади: З січня до жовтня 2023 року захисники з Краматорської громади 12 разів зверталися за допомогою до місцевих чиновників. Станом на кінець 9 жовтня з цих запитів вже задовольнили. Для цього із бюджету громади виділили 51,5 мільйона гривень. Ще три запити на той момент були на стадії розгляду урядовцями. Також Краматорська громада виділила з бюджету 26,5 мільйона гривень для допомоги місцевим поліцейським та правоохоронцям СБУ. 2023 року військові заплатили 408 мільйонів гривень податків до бюджету громади. А 2022 року — 362 мільйони гривень.

Скільки грошей на допомогу військовим виділили у Світлодарській громаді: У 2022 році військові направили один запит про допомогу до Світлодарської громади на суму 5 мільйонів гривень. У тому році 78 мільйонів гривень надійшли громаді з податків військових. 2023 року у Світлодарській громаді вже не було зареєстрованих військових частин.

Допомога військовим від Селидівської громади у 2022-2023 роках: Протягом 9 місяців 2023 року чиновники отримали 7 запитів про допомогу від військових частин, тимчасово перереєстрованих у громаді. Із них задовольнили не всі. Профінансовано з бюджету громади 6 запитів на суму 18 мільйонів гривень. За 9 місяців 2023 року бюджет Селидівської громади отримав 126 мільйонів гривень податків від місцевих захисників. Протягом 2022 року Селидівська громада отримала від військових 55 мільйонів податків. Жодних запитів на допомогу захисникам цього року не було.

Як Соледарська громада допомагала військовим: За 9 місяців 2023 року Соледарська громада отримала один запит на допомогу військових.

Запит задовольнили, виділивши із бюджету 180 тисяч гривень. Чиновники також додатково зазначили, що виділили 80 тисяч гривень на допомогу захисникам, які захищають державу або захищали за часів АТО/ООС.

2023 року Соледарська громада отримала від військових понад 11 мільйонів гривень податків.

Скільки грошей на допомогу військовим виділили у Волноваській громаді: Станом на жовтень 2023 року до Волноваської громади надійшло 3 запити на допомогу військових. Їх задовольнили, виділивши з бюджету 1 мільйон гривень. 2022 року військові заплатили до бюджету громади 5,8 мільйона гривень податків. 2023 року таких надходжень уже не було.

Як Дружківська громада допомагала військовим: 2023 року чиновники з Дружківської громади не отримали жодного запиту на допомогу від військових. Було лише два запити, які не стосувалися прохань на конкретні потреби. За неповний 2023 рік із бюджету Дружківської громади витратили 10,9 мільйона гривень на допомогу місцевим військовим частинам. Громада отримала понад 41 мільйон гривень за період з 1 січня по 18 жовтня 2023 року податків від військових. У 2022 році ця сума сягала 111 мільйонів гривень.

Допомога військовим від Святогірської громади: За неповний 2023 рік чиновники Святогірської громади отримали один запит на допомогу від військових, але зазначили, що задовольнити його зараз неможливо». Чиновники зазначили, що протягом року виділили 100 тисяч гривень для придбання автомобіля та 150 тисяч гривень на потреби місцевої пожежної частини. У Святогірській громаді не зареєстровано жодної військової частини, яка б могла сплачувати податки до місцевого бюджету, перш ніж це скасували депутати Верховної Ради. Проте від військових, як фізичних платників податків, у 2022 році отримали 1,4 мільйона гривень, а за 9 місяців 2023 року – 971 тисячу гривень.

Скільки грошей на допомогу військовим виділили в Лиманській громаді: За 2023 захисники направили лиманським чиновникам два запити з проханням про допомогу. Суму та потребу військових не уточнили. 2022 року до бюджету громади не надходило грошей від податків військових. 2023 року громада отримала від захисників 8,5 мільйона гривень.

Покровська громада та чотири відмовилися надавати інформацію про допомогу військовим: Деякі громади відмовилися надавати інформацію про ПДФО від військових та запити про допомогу захисникам для місцевих військових частин. Як правило, у відмових вказували, що суспільний інтерес щодо оприлюднення цієї інформації поступається ймовірній шкоді військовим.

Зокрема, журналістам відмовили у наданні інформації у Торецькій, Покровській, Слов'янській, Часовоярській та Добропільській військових адміністраціях.

У Покровській громаді зазначили, що за 2023 рік захисники з місцевих військових частин 4 рази зверталися до чиновників із проханням допомогти. Та суму допомоги не назвали.