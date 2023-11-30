В Херсонской области оккупанты требуют у граждан Украины получить паспорт РФ

Российские захватчики на временных оккупированных территориях продолжают давление на украинских граждан, которые отказываются брать российские паспорта. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.



На блокпостах во временно оккупированном Геническе Херсонской области россияне угрожают гражданскому населению, что с 2024 года въезд и выезд в Геническ будет осуществляться исключительно при наличии паспорта РФ.



А в селе Гавриловка Вторая, на временно оккупированной территории Херсонской области, в одном из зданий в центре села российские оккупанты устроили тюрьму и пыточную.



В темное время суток в это здание постоянно приезжают автомобили с захваченными оккупантами гражданами. Ранее россияне завершили формирование телеграфной сети на временно оккупированных территориях Украины.