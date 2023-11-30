На Херсонщині окупанти вимагають у громадян України отримати паспорт РФ

Російські загарбники на тимчасових окупованих територіях продовжують тиск на українських громадян, котрі відмовляються брати російські паспорти. Про це заявили у Генштабі ЗСУ.



На блокпостах у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни погрожують цивільному населенню, що з 2024 року в'їзд та виїзд до Генічеська здійснюватиметься виключно за наявності паспорта РФ.



А в селі Гаврилівка Друга, на тимчасово окупованій території Херсонської області, в одній із будівель у центрі села російські окупанти влаштували в'язницю та катівню.



У темний час доби до цієї будівлі постійно приїжджають автомобілі із захопленими окупантами громадянами. Раніше росіяни завершили формування телеграфної мережі на тимчасово окупованих територіях України.