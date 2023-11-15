Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на захваченных территориях

Российские оккупанты завершили формирование телеграфной сети на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



В маршрут включили Донецк, Луганск, Геническ и Мелитополь. Ранее к сети подключили Севастополь и Симферополь.



Однако благодаря подполью Силами Обороны известны все коммуникационные линии на временно оккупированных территориях и телеграф не спасет россиян от коммуникационного кризиса между подразделениями.



Напомним, в Кременной и Северодонецке захватчики кое-где установили стационарные телефоны.