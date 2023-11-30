Остановили штурм вблизи Авдеевки: нацгвардейцы ликвидировали почти 20 оккупантов

Военнослужащие Национальной гвардии Украины остановили продвижение штурмовой группы российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области. В результате чего 18 россиян ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.



«На Авдеевском направлении львовские нацгвардейцы через несколько минут уничтожили вражескую штурмовую группу», — говорится в сообщении.



Так, с помощью тепловизионного дрона ночью аэроразведчики заметили оккупантов, которые продвигались к позициям украинских военных. Координаты были переданы бойцам львовского подразделения Нацгвардии.



На видео четко видны оккупанты, которые перестали двигаться после первого попадания минометного расчета. Тех, кто пытался скрыться, обезвредили вторым попаданием.



«Минус 18 штурмовиков», — резюмировали в пресс-службе.



Напомним, оккупационные войска не оставляют попытки окружить Авдеевку, атакуя город при поддержке с воздуха, противник несет большие потери в живой силе.