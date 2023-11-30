Зупинили штурм поблизу Авдіївки: нацгвардійці ліквідували майже 20 окупантів

Військовослужбовці Національної гвардії України зупинили просування штурмової групи російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області. Внаслідок чого 18 росіян ліквідовано. Про це повідомили у пресслужбі НГУ.



«На Авдіївському напрямку львівські нацгвардійці за кілька хвилин знищили ворожу штурмову групу», — йдеться у повідомленні.



Так, за допомогою тепловізійного дрона вночі аеророзвідники помітили окупантів, які просувалися до позицій українських військових. Координати було передано бійцям львівського підрозділу Нацгвардії.



На відео чітко видно окупантів, які перестали рухатися після першого влучення мінометного розрахунку. Тих, хто намагався втекти, знешкодили другим влученням.



«Мінус 18 штурмовиків», — резюмували у пресслужбі.



Нагадаємо, окупаційні війська не залишають спробиоточити Авдіївку , атакуючи місто за підтримки з повітря, противник зазнає великих втрат у живій силі.