В России констатируют рост социального напряжения — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что внутри государства-агрессора России, в частности, в ее европейской части, растет социальное напряжение.



Ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе и в закрытых докладах высшему начальству внутри страны.



По оценкам военной разведки Украины, увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.



«Наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России. Рост уровня преступности в регионах РФ вызван потерей стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и алкоголизацией населения государства-агрессора», — сообщили в разведке.



Также на усиление социальной напряженности в России напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты.



Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео, сделанное на территории временно оккупированного Крымского полуострова, обозначив следующую цель.