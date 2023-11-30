У Росії констатують зростання соціальної напруги — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині держави-агресора Росії, зокрема, в її європейській частині, зростає соціальна напруга.



Погіршення ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, у тому числі й у закритих доповідях найвищому начальству всередині країни.



За оцінками військової розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі більшою незадоволеністю війни проти України.



«Спостерігається погіршення криміногенної ситуації усередині Росії. Зростання рівня злочинності в регіонах РФ викликане втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та алкоголізацією населення держави-агресора», - повідомили у розвідці.



Також на посилення соціальної напруженості в Росії безпосередньо впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі товари.



Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відео, зроблене на території тимчасово окупованого Кримського півострова, позначивши наступну ціль.