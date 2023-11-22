В ГУР обозначили следущую цель в Крыму

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео, сделанное на территории временно оккупированного Крымского полуострова, обозначив следующую цель. Видео появилось на страницах ГУР в соцсети Facebook.



В частности на видео запечатлен Крымский мост, а на заставке мобильного виднеется флаг Украины и подпись «ГУР - АРТАН» (Спецподразделение «АРТАН» - подразделение специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.)



«Крымский осенний ветер и совершенно излишняя конструкция. Продолжение следует…», — написано в сообщении ГУР.



Напомним, 12 августа, РФ утверждала, что отбила атаку на Крымский мост.