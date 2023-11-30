Для очистки питьевой воды Краматорский водоканал получил реагенты от ЮНИСЕФ

Почти 14 тонн реагента, необходимого для очистки и обеззараживания питьевой воды, получил от ЮНИСЕФ Краматорский водоканал. Фото: Краматорский водоканал

Представительство Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине предоставило Краматорскому водоканалу реагенты, а именно — 13,7 тонн сульфата алюминия. Он необходим для использования в технологическом процессе очистки и обеззараживания питьевой воды. Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация.

Кроме того, отмечается, что городскому водоканалу также помогла Международная организация по миграции (МОМ).

Представители организации оказали благотворительную помощь материалами: коммунальщики получили задвижки и фланцы, которые будут использоваться для ремонта сетей водоснабжения и позволят отсекать аварийные участки водопровода и обеспечивать жителей города бесперебойным водоснабжением.

«Работы по замене задвижек будут выполняться собственными силами предприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дружковке при поддержке ЮНИСЕФ заработал центр психосоциальной помощи семьям с детьми.