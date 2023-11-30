Для очищення питної води Краматорський водоканал отримав реагенти від ЮНІСЕФ

Майже 14 тонн реагенту, необхідного для очищення та знезараження питної води, отримав від ЮНІСЕФ Краматорський водоканал. Фото: Краматорський водоканал

Представництво Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні надало Краматорському водоканалу реагенти, а саме 13,7 тонн сульфату алюмінію. Він необхідний для використання в технологічному процесі очищення та знезараження питної води. Про це повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Крім того, зазначається, що міському водоканалу також допомогла Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Представники організації надали благодійну допомогу матеріалами: комунальники отримали засувки та фланці, які будуть використовуватись для ремонту мереж водопостачання та дозволять відсікати аварійні ділянки водопроводу та забезпечувати мешканців міста безперебійним водопостачанням.

«Роботи із заміни засувок виконуватимуться власними силами підприємства», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дружківці за підтримки ЮНІСЕФ запрацював центр психосоціальної допомоги сім'ям з дітьми.