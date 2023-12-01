Россияне обстреляли Кривой Рог и Никопольский район Днепропетровщины — ОВА

В ночь с 30 ноября на 1 декабря российские войска атаковали Днепропетровщину. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Ночью российская армия дважды била по Никопольскому району. Сначала из тяжелой артиллерии обстреляла Мировскую общину. Затем — Красногригорьевскую. Туда прилетело более полудесятка снарядов. Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются», — говорится в сообщении Лысака.

Сообщается, что в обоих случаях человеческих жертв нет, раненых, по предварительным данным, тоже.

Напомним, ночью Силы обороны уничтожили 18 беспилотников оккупантов из 25.