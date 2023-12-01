Росіяни обстріляли Кривий Ріг та Нікопольський район Дніпропетровщини — ОВА

У ніч із 30 листопада на 1 грудня російські війська атакували Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі російська армія двічі била по Нікопольському району. Спочатку з тяжкої артилерії обстріляла Мирівську громаду. Потім — Червоногригорівську. Туди прилетіло понад півдесятка снарядів. Ракетою загарбники поцілили по Кривиму Рогу. Наслідки атаки уточнюються», — йдеться у повідомленні Лисака.

Повідомляється, що в обох випадках людських жертв немає, поранених, за попередніми даними, також.

Нагадаємо, вночі Сили оборони знищили 18 безпілотників окупантів із 25.