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Командующий ВС ВСУ показал работу сил ПВО

01 декабря 2023, 12:04

Командующий ВС ВСУ показал работу сил ПВО

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал кадры боевой работы 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» этой ночью.


В ночь на 1 декабря 2023 г. российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» по двум направлениям: мыс Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – РФ. 

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