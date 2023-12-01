Командующий ВС ВСУ показал работу сил ПВО

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал кадры боевой работы 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» этой ночью.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував кадри бойової роботи 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" цієї ночі. pic.twitter.com/QIM8yjfthA— UA_StratCom (@StratCom_AFU) December 1, 2023
В ночь на 1 декабря 2023 г. российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» по двум направлениям: мыс Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – РФ.