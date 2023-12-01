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Командувач ПС ЗСУ показав роботу сил ППО

01 грудня 2023, 12:04

Командувач ПС ЗСУ показав роботу сил ППО

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував кадри бойової роботи 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» цієї ночі.


У ніч проти 1 грудня 2023 р. російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» за двома напрямками: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Охтарськ – РФ.

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