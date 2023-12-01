Командувач ПС ЗСУ показав роботу сил ППО

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував кадри бойової роботи 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» цієї ночі.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував кадри бойової роботи 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" цієї ночі. pic.twitter.com/QIM8yjfthA— UA_StratCom (@StratCom_AFU) December 1, 2023
У ніч проти 1 грудня 2023 р. російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» за двома напрямками: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Охтарськ – РФ.