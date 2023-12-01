Оккупанты ударили по селу под Херсоном: есть жертвы

Российские оккупанты в ночь на 1 декабря обстреляли село в Херсонской области. В результате атаки погиб местный житель, также есть пострадавшая. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«В результате ночных российских обстрелов Тягинки погиб мужчина», — написал он.



Также, по словам Прокудина, российским огнем ранена 81-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в собственном доме.



Сейчас потерпевшая находится в больнице. У нее диагностирована контузия и взрывная травма.



Напомним, двое полицейских Бериславского районного отдела полиции Херсонской области были ранены 30 ноября в результате дроновой атаки врага.