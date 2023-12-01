Окупанти вдарили по селу під Херсоном: є жертви

Російські окупанти в ніч проти 1 грудня обстріляли село на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, також є постраждала. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Внаслідок нічних російських обстрілів Тягинки загинув чоловік», — написав він.



Також, за словами Прокудіна, російським вогнем поранено 81-річну жінку, яка на момент атаки перебувала у власному будинку.



Наразі потерпіла перебуває у лікарні. У неї діагностовано контузію та вибухову травму.



Нагадаємо, двох поліцейських Бериславського районного відділу поліції Херсонської області було поранено 30 листопада внаслідок дронової атаки ворога.