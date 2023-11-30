В результате обстрела Бериславского района ранены двое полицейских

Двое полицейских Бериславского районного отдела полиции Херсонской области были ранены 30 ноября в результате дроновой атаки врага. Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Травмы получили, 22-летний и 37-летний полицейские, которые направлялись по вызову.

По предварительным данным, россияне применили ВОГ-17.

«Коллеги-полицейские из роты полиции особого назначения эвакуировали раненых в больницу, где медики оказывают правоохранителям необходимую помощь. Каждый день полицейские продолжают работать, несмотря на угрозы и опасность, чтобы максимально обеспечить всем жителям Украины безопасную среду и полицейские услуги», — добавил .