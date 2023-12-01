ВСУ за ноябрь уничтожили почти 30 тысяч оккупантов

В течение ноября Силы обороны Украины ликвидировали 28 550 человек личного состава российских оккупантов и 3090 единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.





По его словам, украинские военнослужащие уничтожили:

- 341 танк;

- 538 боевых бронированных машин;

- 681 артиллерийская система;

- 66 РСЗО;

- 39 установок ПВО;

- 2 корабля;

- 775 единиц автотехники;

- 118 единиц спецтехники.



Кроме этого, нашими защитниками сбиты 2 самолета, а также 508 БпЛА и 20 российских ракет.



Напомним, на Авдеевском направлении снайперы ССО уничтожили 12 российских оккупантов.