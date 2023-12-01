ЗСУ за листопад знищили майже 30 тисяч окупантів

Протягом листопада Сили оборони України ліквідували 28 550 осіб особового складу російських окупантів та 3090 одиниць озброєння та військової техніки. Про це заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.



За його словами, українські військовослужбовці знищили:

- 341 танк;

- 538 бойових броньованих машин;

- 681 артилерійська система;

- 66 РСЗВ;

- 39 установок ППО;

- 2 кораблі;

- 775 одиниць автотехніки;

– 118 одиниць спецтехніки.



Крім цього, нашими захисниками збиті 2 літаки, а також 508 БпЛА та 20 російських ракет.



Нагадаємо, на Авдіївському напрямку снайпери СЗГ знищили 12 російських окупантів.