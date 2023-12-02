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Российские дезертиры рассказали об огромных потерях войск РФ в Украине — The Washington Post

02 декабря 2023, 09:20

Российские дезертиры рассказали об огромных потерях войск РФ в Украине — The Washington Post

Военные РФ несут больше потери в Украине. Дезертиры армии оккупантов, сбежавшие из России, рассказали американским журналистам о происходящем на фронте. Об этом написало издание The Washington Post.

Как рассказал россиянин Игорь, его мобилизовали в сентябре 2022 года. Он заявил, что никогда не поддерживал вторжение в Украину.

«Приходит время, и в определенный момент люди понимают, насколько это страшно и насколько тяжелы потери. И наступает момент, когда уже не выдерживаешь», — рассказал он.

По его словам, многие его сослуживцы погибли, потому что не знали, как использовать свое оружие и военную технику. Однако большинство гибнет во время штурмов, так как командиры никогда не дают приказ отступать, пока потери не становятся чересчур высокими.

«Выживает минимум», — сказа Игорь.

В материале говорится, что Игорь не может объяснить, почему не сбежал из России сразу, когда президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в сентябре 2022 года.

«Мне прислали повестку в армию, а ты просто уходишь, не раздумывая», — сказал дезертир.

Другой россиянин Алексей, который вступил в ВС РФ, подписав контракт еще в 2017 году, руководствовался финансовой выгодой. Он никогда не думал, что ему придется воевать.

«Когда началась война, тебя никто не спрашивал, чего ты хочешь — все произошло очень быстро. Не было ни времени, ни возможности подумать и осознать, что происходит. Нас буквально собрали и посадили в самолет за день», — рассказал он.

Он считает, что война с Украиной России не нужна.

«Единственная угроза для России – это ее нынешняя внутренняя политика, и это угроза как для людей внутри страны, так и за ее пределами», — сказал он.

Алексей служил артиллеристом, когда армия оккупантов находилась в Харьковской области. Он вернулся домой в отпуск, но отказался возвращаться на войну. Хотел расторгнуть контракт, но приказ о мобилизации продлил все контракты на неопределенный срок. Его приговорили к тюремному заключению за отказ возвращаться на войну в Украину, а потому Алексей решил сбежать из РФ.

Ранее сообщалось, что мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украину. Его жена часто говорила о суициде и боялась, что муж погибнет, как и их сын.

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