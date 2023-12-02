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Російські дезертири розповіли про величезні втрати військ РФ в Україні — The Washington Post

02 грудня 2023, 09:20

Російські дезертири розповіли про величезні втрати військ РФ в Україні — The Washington Post

Військові РФ зазнають більше втрат в Україні. Дезертири армії окупантів, які втекли з Росії, розповіли американським журналістам про те, що відбувається на фронті. Про це написало видання The Washington Post.

Як розповів росіянин Ігор, його мобілізували у вересні 2022 року. Він заявив, що ніколи не підтримував вторгнення до України.

«Приходить час, і певного моменту люди розуміють, наскільки це страшно і наскільки тяжкі втрати. І настає момент, коли вже не витримуєш», — розповів він.

За його словами, багато його товаришів по службі загинули, тому що не знали, як використовувати свою зброю і військову техніку. Проте більшість гине під час штурмів, оскільки командири ніколи не дають наказу відступати, поки втрати не стають надто високими.

«Виживає мінімум», — сказав Ігор.

У матеріалі йдеться, що Ігор не може пояснити, чому не втік із Росії одразу, коли президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію у вересні 2022 року.

«Мені надіслали повістку до армії, а ти просто йдеш, не роздумуючи», — сказав дезертир.

Інший росіянин Олексій, який вступив до ЗС РФ, підписавши контракт ще 2017 року, керувався фінансовою вигодою. Він ніколи не думав, що йому доведеться воювати.

«Коли розпочалася війна, тебе ніхто не питав, чого ти хочеш – все сталося дуже швидко. Не було ні часу, ні можливості подумати та усвідомити, що відбувається. Нас буквально зібрали та посадили в літак за день», — розповів він.

Він вважає, що війна з Україною Росії не потрібна.

«Єдина загроза для Росії — це її нинішня внутрішня політика, і це загроза як для людей усередині країни, так і за її межами», — сказав він.

Олексій служив артилеристом, коли армія окупантів перебувала у Харківській області. Він повернувся додому у відпустку, але відмовився повертатись на війну. Хотів розірвати контракт, але наказ про мобілізацію продовжив усі контракти на невизначений термін. Його засудили до ув'язнення за відмову повертатися на війну в Україну, а тому Олексій вирішив втекти з РФ.

Раніше повідомлялося, що мобілізований із Бурятії інсценував свою смерть, щоби не повертатися на війну в Україну. Його дружина часто говорила про суїцид та боялася, що чоловік загине, як і їхній син.

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