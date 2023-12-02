Сегодня утром, 2 декабря, в Днепре прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные Teлеграм-каналы и Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили после того, как в Днепре прогремели взрывы.

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения.

После взрывов в Днепре воздушную тревогу объявили также в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Херсонской областях.